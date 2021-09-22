В Хинганском заповеднике впервые заметили зашедшего к самке амурского тигра

Сотрудники Хинганского заповедника в Амурской области впервые зафиксировали на фотолавушку самца амурского тигра, который оказался на территории обитания самки Елены. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заповедник может стать полноценной зоной обитания и размножения тигров. «О том, что ранее на этой земле он не отмечался, свидетельствует и анализ следов тигра. В упомянутой части заповедника обитает тигрица Елена — за несколько месяцев до того, как в объектив попал двигающийся на восток самец, она проходила тем же маршрутом», — рассказали в пресс-службе.

Директор центра Сергей Арамилев отметил, что таким образом сбываются прогнозы ученых, которые говорили о возможном проникновении реинтродуцированных самцов амурского тигра и их потомков на территорию Амурской области.

«Мы надеемся, что в скором времени произойдет очная встреча, если еще не произошла, и у самца, который пришел к Елене, все получится. Тогда Амурская область станет полноценной частью ареала амурского тигра, так как территорией обитания животного считается та область, где зверь размножается», — добавил он.