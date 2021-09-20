В России заявили об исчезновении 13 видов редких животных

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в России могут исчезнуть 13 видов редких животных. Он уточнил, что они требуют срочных мер по восстановлению популяции, передает ТАСС.

«Это дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх», — рассказал министр.

В список также вошли популяции гренландского и серого китов, обитающие в Охотском море. Эти виды требуют первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции в природу. Козлов отметил, что в настоящее время Минприроды заключило с бизнесменами в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» ряд соглашений на сумму более 400 миллионов рублей по реализации программ сохранения этих животных.

Об исчезновении этих видов глава ведомства говорил еще в мае 2021 года. «Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — заявил тогда министр, призывая к сохранению редких популяций.

