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В России впервые за 20 лет переиздадут Красную книгу

Глава Минприроды Козлов: том «Животные» Красной книги будет переиздан впервые за 20 лет
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Александр Козлов
Александр Козлов
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Том «Животные» Красной книги России будет переиздан впервые за 20 лет, издание выпустят в ноябре-декабре 2021 года. Об этом ТАСС рассказал глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

Как пояснил министр, в последний раз Красную книгу издавали 2001 году, однако за это время ситуация изменилась, в марте прошлого года Минприроды утвердило новый перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. «14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них — косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка», — отметил Козлов.

При этом из нового издания Красной книги будут исключены 122 вида животных, а также 22 вида птиц, поскольку угрозы уничтожения для них уже нет.

Глава Минприроды уточнил, тираж составит 2 тысячи книг, они будут направлены регионам, в главные библиотеки и учреждения. Электронная версия издания будет опубликована на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что, согласно итогам последней инвентаризации Минприроды России, 11 видов животных в России считаются вероятно исчезнувшими. В список таких животных вошли красноногий ибис, чернобрюхий клухарь, тюлень-монах, кулан, овсянка Янковского и лошадь Пржевальского, популяция бассейна Черного моря атлантического осетра, аборигенная популяция балтийского осетра и другие.

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