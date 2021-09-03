В Коми ученые нашли редкие грибы

В национальном парке «Койгородский» республики Коми ученые нашли редкие виды грибов и водорослей. Об этом сообщает информационное агентство «БНК».

В августе сотрудники Института биологии Коми научного центра организовали три экспедиции в заповедник. По итогу работ ученые обнаружили редкие грибы, которые занесены в Красную книгу, а также несколько десятов видов водорослей.

Так, в районе кордона «Матвей шор» научные сотрудники впервые выявили местонахождение таких краснокнижных грибов как триходерма Нюберга, плютей умбровый, белопаутинник клубненосный, ригидопорус шафранно-желтый. Кроме того, альгологи, работающие на территории кордона «Федоровка», взяли пробы в реке Суран и травяно-сфагновом болоте для изучения местных водорослей — при их предварительной обработке ученые обнаружили 73 вида организмов.

Сотрудники института запланировали еще одну экспедицию на территорию национального парка в сентябре.

Ранее в сентябре хабаровчане заметили необычный гриб, источающий резкий неприятный аромат. Такой необычный гриб чаще всего называют «яйцом ведьм», «выскочкой» или «срамотником». Он официально считается самым быстрым среди остальных: гриб прибавляет в росте по пять миллиметров в минуту.