Россияне заметили вонючего грибного рекордсмена в Хабаровске

Россияне неожиданно заметили в Хабаровске необычный гриб, источающий резкий неприятный аромат, который обычно называют «чертовым яйцом». На самом деле местные жители нашли веселку вонючую, которая считается рекордсменом среди грибов по скорости роста. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Такой необычный гриб чаще всего называют «яйцом ведьм», «выскочкой» или «срамотником». Он официально считается самым быстрым среди остальных: гриб прибавляет в росте по пять миллиметров в минуту. В Книге рекордов Гинесса, как отмечается, он обогнал даже бамбуковую скорость.

В заповеднике «Комсомольский» изданию рассказали, что шляпка гриба покрыта слоем зеленой слизи, которая привлекает насекомых. Такая жижа воняет, распространяя запах мертвечины. Уточняется, что люди и животные чувствуют его даже в 10-20 метрах от самого гриба.

При этом такой процесс продолжается всего один-два дня. Потом ножка гриба начинает разлагаться и рассыпаться. В итоге от «чертового яйца» остается только лишь «мокрое место».

При всем отталкивающем запахе веселку вонючую ценят за ее целебные свойства. По информации издания, гриб может влиять на противоопухолевый иммунитет человека. Он, в свою очередь, борется с атипичными клетками, появляющимися в организме.

Ранее житель Новосибирска нашел редкий краснокнижный фиолетовый гриб. В этом же регионе россияне летом заметили на даче и «адские» красные грибы, от которых была «вонь невыносимая».

Тем временем в екатеринбургском саду расцвел дьявольский язык с запахом гнилого мяса. Уникальное растение, которое встречается в тропической части Азии и на южных островах Японии, своим ароматом привлекает насекомых, чтобы те его опыляли.