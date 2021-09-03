В Крыму вырастят редкие абрикосы из Красной книги России

В Крыму начнут выращивать маньчжурские абрикосы, которые входят в Красную книгу России

В Крыму планируют выращивать редкий вид абрикосов. Об этом сообщила директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова Анна Репецкая, ее слова передает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ).

По словам Репецкой, ученые Иркутского государственного университета подарили коллегам из крымского учебного заведения семена и саженцы 15 растений байкальской флоры. «Теперь в нашем ботаническом саду появятся образцы, впервые привезенные в Крым. Среди них важное место занимает абрикос маньчжурский, он встречается на Северо-Востоке Китая и в южных районах Приморского края, в районах, где сохраняется более мягкий климат», — пояснила Репецкая.

Отмечается, что абрикос маньчжурский занесен в Красную книгу России. Помимо этих саженцев сотрудники КФУ привезли семена Oxytropis lanata — остролодочника шерстистого. Известно, что данное растение обладает лечебными свойствами и входит в состав ряда лекарственных препаратов.

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