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В России ограничат число живущих в квартире домашних животных

В Госдуме заявили, что в России ограничат число кошек и собак, живущих в квартире
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Фото: Janet Lawrence / REUTERS

Жителям России запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов в интервью Ura.ru.

По его словам, Минсельхоз России подготовит соответствующую нормативно-правовую базу. «Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности», — отметил Черкасов.

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Если питомцы из списка запрещенных к содержанию в домашних условиях нанесли вред окружающим, тоже наступит уголовная ответственность, добавил он. Кроме того, закон ограничит количество животных, проживающих на участках частных домов. В пример депутат привел недавний случай, когда на придомовом участке жили 200 кроликов — они своим шумом и запахом мешали соседям.

«Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит», — уточнил Черкасов.

Ранее в Госдуме запретили изымать домашних животных за долги. Депутаты приняли закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка.

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