В России предложили ограничить число кошек и собак в квартирах

Госсовет Татарстана предложил ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак, а также законодательно ограничить их число в квартирах. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных жилых домах. В связи с этим предлагается прописать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах», — говорится на сайте Госсовета республики.

По словам депутатов, законопроект поможет сократить численность безнадзорных животных, которые стали чаще нападать на людей. Требование обязательной регистрации кошек и собак позволит определять их владельцев, а также возвращать потерявшихся питомцев. Кроме того, такая мера будет «сдерживающим фактором при оставлении животных хозяевами».

Также предлагается ограничить нахождение собак без намордников вне специальных площадок.

Ранее Госдума запретила изымать домашних животных за долги. Она приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка.