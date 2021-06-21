Россия
 
Последние новости
В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом
Россиянам отсоветовали уходить от налогов при сдаче квартир в аренду
Появились кадры с места столкновения двух автобусов под Сочи
Евросоюз утвердил индивидуальные санкции против Белоруссии
ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
В московском кинотеатре зритель схватился за нож после просьбы надеть маску
Российские компании накажут за вредные выбросы
Германия рассказала о переговорах с США по «Северному потоку-2»
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили ограничить число кошек и собак в квартирах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Госсовет Татарстана предложил ввести в России обязательную регистрацию кошек и собак, а также законодательно ограничить их число в квартирах. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создавая тем самым антисанитарную обстановку в многоквартирных жилых домах. В связи с этим предлагается прописать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах», — говорится на сайте Госсовета республики.

По словам депутатов, законопроект поможет сократить численность безнадзорных животных, которые стали чаще нападать на людей. Требование обязательной регистрации кошек и собак позволит определять их владельцев, а также возвращать потерявшихся питомцев. Кроме того, такая мера будет «сдерживающим фактором при оставлении животных хозяевами».

Также предлагается ограничить нахождение собак без намордников вне специальных площадок.

Ранее Госдума запретила изымать домашних животных за долги. Она приняла закон в третьем, окончательном чтении. Инициатива касается питомцев, которые не используются для заработка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума запретила изымать домашних животных за долги
В Госдуме предложили обязательную регистрацию домашних животных
В Госдуме оценили законопроект о регулировании численности бесхозных животных
Свора бездомных собак покусала четырехлетнюю россиянку