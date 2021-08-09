Названы самые популярные клички собак в честь литературных героев

Российская кинологическая федерация (РКФ) в честь Всемирного дня книголюбов составила рейтинг самых популярных кличек собак, названных в честь литературных героев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку. Еще очень важный момент при выборе клички — это возможность для собаки распознать свое имя среди других слов», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев. Ежегодно в единой родословной книге федерации регистрируется примерно 320 тысяч щенков.

На первом месте оказалась кличка Алиса, которая отсылает к «Алисе в Стране чудес», так названо 2099 собак. На втором месте Гамлет (640 псов), на третьем — Шерлок, так зовут 546 особей. В топ-10 вошли имена Джульетта (521 собака) и Ромео (461 пес), в России зарегистрированы 416 псов по кличке Питер Пен, 318 Бондов с отсылкой к знаменитому суперагенту, замыкает рейтинг Винни, так названы 232 питомца.

Ранее россияне назвали животных, которых предпочитают держать в доме. Наиболее популярными, по итогам опроса медиахолдинга Rambler&Co, оказались кошки. Отмечается, что подавляющая часть опрошенных (65 процентов) завели себе животных. У 21 процента их нет, но раньше были. А 2 процента лишь мечтают о питомцах, но график не позволяет их завести.

