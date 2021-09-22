Во Владивостоке проведут праздник в честь амурского тигра

Во Владивостоке 25 и 26 сентября пройдут традиционные праздничные мероприятия в честь амурского тигра, направленные на сохранение его популяции. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Участники праздника смогут научиться делать воздушных змеев и рисовать «тигриные» принты, поучаствовать в киносъемках, отправить тематические открытки, а также поблагодарить сотрудников региональных служб охотничьего надзора.

Среди мероприятий также запланировано выступление музыкантов и стендап-комиков Владивостока, выставка работ местных фотографов, дог-фестиваль и кубок Приморского края по баскетболу.

Кроме того, 26 сентября в международном аэропорту Владивостока будут проходить танцевальный флешмоб, конкурс рисунков на асфальте, лотерея и викторина для пассажиров. Желающие также смогут сделать аквагрим.

Программу подготовили АНО «Центр "Амурский тигр"» совместно с правительством Приморского края, администрацией города Владивостока и Русским географическим обществом.

Ранее директор амурского филиала WWF России Петр Осипов рассказал, что амурский тигр практически спасен от угрозы полного исчезновения. По его словам, на сегодняшний день насчитывается от 540 до 580 особей, однако необходимо провести сплошной учет, чтобы выяснить точное число животных.