В Казани пройдет ярмарка «Город мастеров»

В Казани состоится традиционная ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров». Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Мероприятие пройдет 25 сентября на базе агропарка «Казань». Каждый муниципальный район представит свою экспозиционную площадку совместно с колледжами и техникумами, а также другими учебными заведениями и организациями.

Отмечается, что посетители ярмарки смогут купить по доступным ценам товары из дерева, металла, швейные изделия, консервированную и молочную продукцию, выпечку, плодоовощные товары, мед, яйца и многое другое.

Кроме того, посетители смогут приобрести поделки юных зодчих, столяров, кузнецов, мастеров ковки, а также увидеть творческие номера, подготовленные обучающимися муниципальных районов республики. В рамках события также планируется проведение культурной программы с музыкальным сопровождением.

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