В центре Екатеринбурга нашли фрагменты времен основания города

В центре Екатеринбурга, в Историческом сквере у Музея архитектуры и дизайна, будут проведены археологические раскопки. Как сообщает Znak.com, недавно на этом участке прошла археологическая разведка, и большие раскопки могут начаться в следующем году.

По словам директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, на, 4 метра от поверхности специалисты нашли множество кусочков глиняной посуды, костей животных, зубила и шплинты. Точный возраст находок пока определить трудно, но, вероятно, фрагменты датируются 1722 годом, когда на территории сквера начали строить здания.

Сейчас музей ждет подтверждения от властей города а также решения о выделении денег на раскопки из бюджета. В этом случае раскопки начнутся в следующем году. Предполагается, что их площадь составит 100 квадртаных метров.

После исследований к 2023 году в Историческом сквере планируют установить памятники Петру I и Екатерине I к 300-летию города.