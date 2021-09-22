Археологи нашли отмеченные на чертежах легендарного картографа Ремезова города

Археологи на Ямале обнаружили следы двух городов, отмеченных на картах XVII-XVIII веков

Представители Научного центра Арктики нашли на Ямале следы двух обских городов, которые есть на чертежах легендарного тобольского картографа Семена Ремезова конца XVII — начала XVIII веков. Об этом сообщает «Север Пресс».

«Благодаря экспедиции мы смогли убедиться, что существующие письменные источники соотносятся с археологическими памятниками. Эта связка — очень перспективное направление для дальнейшей исследовательской работы», — сказал старший научный сотрудник центра Андрей Гусев.

По информации исследователя, другие поселения, которые были отмечены на картах Ремезова, обнаружить не удалось. По мнению ученых, эти города не были местами для постоянного проживания.

Ранее Гусев рассказал об обнаружении следов странных захоронений в Арктике на памятнике «Нюрымпосллор 2». Они датируются XVI-XVII веками.