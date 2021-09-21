Восстановлена история одного из крупнейших древних городов

Исследователи из США с помощью информации лидарных измерений и архивных данных смогли построить карту Теотиуакана — одного из крупнейших городов древности — и восстановить историю его создания. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Расположенный в 25 километрах от Мехико Теотиуакан на протяжении около 650 лет с момента своего основания — примерно с 100 года до нашей эры до 550 года нашей эры — был одним из крупнейших городов мира. Его население превышало 125 тысяч человек, однако впоследствии по неясным до сих пор причинам город был заброшен.

Для картирования находящихся под землей участков Теотиуакана американские исследователи использовали данные лидарных измерений — в которых замеряется время, проходимое лазерным лучом до и от объекта — для того, чтобы отделить изменения в ландшафте, связанные с постройкой города, от современных. Полученную информацию подтвердили с помощью полевых наблюдений и архивных данных.

Выяснилось, что строители Теотиуакана при его возведении сняли почву вплоть до коренных горных пород — а в некоторых случаях использовали для строительства зданий и их. По подсчетам археологов, только в одном участке города — так называемой Площади Колонн — за 300 лет строительства площадь насыпных территорий составила более 372 тысяч кубических метров. При строительстве трех главных пирамид города было использовано 2,423 миллиона кубических метров камней, земли и кирпичей.

Кроме того, инженеры Теотиуакана изменили направление текущих через город рек в соответствии с его ориентацией — одна из них на протяжении трех километров текла под углом в 15 градусов к географическому северу, другая же на протяжении почти пяти километров текла под углом в восемь градусов к востоку. Исследователи обнаружили, что до 65 процентов существующей застройки повторяет ориентацию города.