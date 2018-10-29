Под древней пирамидой нашли «вход» в загробный мир

Археологи Национального института антропологии и истории (Мексика) обнаружили под Пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан подземный туннель, ведущий, вероятно, в погребальную камеру. По мнению ученых, он символизирует загробный мир. Об этом сообщает издание Mexico News Daily.

Пирамида Луны является одним из самых крупных зданий доколумбовой Мезоамерики. Она находится в городе Теотиуакан, который существовал с III века до нашей эры до VII века нашей эры. Считается, что здесь жили представители различных коренных народов Америки, включая науа, отоми и тотонаков.

Пирамида Луны была построена в 200-450 годах нашей эры и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

В ходе предыдущих раскопок в 80-х годах прошлого века исследователи обнаружили человеческие останки с деформированными черепами, а также артефакты, изготовленные из зеленого камня (ожерелья и антропоморфные фигуры). В новом исследовании специалисты сканировали пирамиду с помощью электротомографии.

Они нашли туннель на глубине восьми метров, который ведет в камеру длиной 15 метров. Вход в туннель располагается в южной части площади Plaza of the Moon, примыкающей к храму, однако считается, что существует другой вход на восточной ее стороне.

Пока археологам неизвестно, что находится в погребальной камере. Однако специалисты считают, что подземная система помещений символизировала собой загробный мир и потоки священной воды Чальчиутликуэ.

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