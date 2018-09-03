Найдены следы существовавшей до пирамид древней цивилизации

Египетские и французские археологи обнаружили руины древнеегипетской деревни в дельте реки Нил. Возраст поселения достигает около семи тысяч лет, что делает его старше пирамид Гизы на 2500 лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

Место раскопок располагается в Телль эль-Самаре (Tell el-Samara) в 140 километрах к северу от Каира. Исследователи нашли хранилища силоса, в которых сохранились остатки растений и кости животных, а также глиняные сосуды и каменные орудия труда. По словам ученых, находка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита, возникшем за тысячи лет до того, как первый правитель Египта Менес основал первую династию фараонов и объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта.

Исследователи полагают, что жители деревни практиковали сельское хозяйство, но в то же время сильно зависели от дождя. Дальнейшие исследования поселения помогут узнать, как развивалась система орошаемого земледелия, которая практиковалась в дельте Нила в течение тысяч лет.

В августе археологи Йоркского университета в Великобритании выяснили, что древние египтяне изобрели мумификацию задолго до начала правления фараонов. Возраст первых мумий достигает 5500-5700 лет.

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