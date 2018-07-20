Археологи вскрыли загадочный черный саркофаг из Египта

Археологи вскрыли черный гранитный саркофаг, который был найден при раскопках в Александрии на северном побережье Египта. Внутри оказались три скелета, принадлежавших мужчинам, у одного имеются следы сильного удара по черепу. Об этом сообщает издание Science Alert.

Саркофаг, обнаруженный в начале июля на глубине пять метров, был запечатан более двух тысяч лет назад в период династии Птолемея (IV — I век до нашей эры) и с тех пор его не вскрывали, о чем свидетельствует нетронутый слой штукатурки под крышкой. В высоту находка достигала 185 сантиметров, в ширину — 165 сантиметров, а в длину — 265 сантиметров. Ученые считали, что в могиле лежали останки человека высокого социального положения.

Могилу вскрыли в четверг, 19 июля. Под крышкой гробницы оказалась красноватая жидкость, в которой плавали три фрагментированных скелета. По мнению исследователей жидкость была сточной водой, которая просачивалась через грунт, проникала в гроб через трещину и вызвала полное разложение мумий.

Археологи не нашли никаких доказательств, что останки принадлежат знатным людям, включая членов царской семьи.

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