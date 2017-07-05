Раскрыто предназначение туннеля под пирамидой Луны

Сканирование руин пирамиды Луны из древнего города Теотиуакан, находящегося в 50 километрах от современного Мехико, показало, что под ней действительно находится туннель. Подземный коридор, как полагают археологи, вероятно, имитировал путешествие в загробный мир. Об этом сообщает ABC News.

«Открытие подтверждает, что жители Теотиуакана воспроизводили один и тот же образ в своих огромных храмах, его функция заключается в имитации загробного мира», — считает археолог Национального института антропологии и истории (Мексика) Вероника Ортега.

Материалы по теме Майяский Краснокаменск Археологи сделали в Мексике сразу несколько интересных находок

Туннель находится на глубине около десяти метров ниже основания пирамиды Луны. Археологи полагают, что он был засыпан еще в древности.

Расцвет города-государства Теотиуакан пришелся на период между 250-600 годами нашей эры, когда его населяло более 200 тысяч человек. Ко времени появления на данной территории ацтеков, около XIV века, он был оставлен местными жителями. Археологи до сих пор не обнаружили никаких останков элиты Теотиуакана, правившей до прихода в город ацтеков. Причина упадка древнего государства также неизвестна.