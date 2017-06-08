В Мексике раскопали стадион с останками принесенных в жертву игроков

Мексиканские археологи в центре Мехико обнаружили руины древнего храма ацтеков, посвященный богу Кецалькоатлю, и стадиона для ритуальной игры в мяч. Ученые также нашли останки людей, которые были принесены в жертву. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

По словам исследователей, от постройки, посвященной богу Кецалькоатлю, осталась только часть, включающая лестницу и трибуны. Длина стадиона, по оценкам, составляла 50 метров. Храм представлял собой большой полукруг, расположенный на вершине прямоугольного основания. Он достигал 34 метров в ширину и четырех метров в высоту.

На месте раскопок были обнаружены шейные позвонки, что указывало на то, что в этом месте обезглавливали людей, принося их в жертву. Смертельные ритуалы часто сопровождались игрой в мяч, сделанного из цельного куска резины. Правила этого вида древнего спорта точно неизвестны, однако исследователи полагают, что игроки могли бить по мячу бедрами, руками или палками. При этом мяч мог нанести серьезные травмы, которые приводили к смертельному исходу.

Поскольку среди ацтеков считалось почетным быть принесенным в жертву богам, тех, кто оказывался победителем в игре, обезглавливали. Однако этот вид спорта не был обязательно связан с ритуалами, и в него играли также ради развлечения.

Обнаруженный храм находился в городе-государстве Теночтитлане, который был разрушен в 1521 году испанскими конкистадорами под руководством Эрнана Кортеса.