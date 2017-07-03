Башню из человеческих черепов раскопали в Мексике

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили башню, сложенную из черепов мужчин, женщин и детей. На поиски у ученых ушло более двух лет, а сама находка дает новые знания о культуре ацтеков, сообщает Reuters в понедельник, 3 июля.

Более 650 черепов нашли в Мехико, недалеко от места, где до прихода в страну испанцев находился древний храм Темпло Майор, также известный как пирамида ацтекского бога солнца и войны Уицилопочтли. Из черепов получилось сооружение диаметром шесть метров. По словам ученых, перед помещением в башню отделенные от тел головы выставлялись на цомпантли — специальных стойках, существовавших в ряде мезоамериканских цивилизаций.

Легенда о башне из человеческих останков несколько столетий наводила ужас на мексиканцев, но прямых доказательств ее существования до настоящего момента не было.

Но уже сегодня историки признают, что от некоторых прежних представлений о культуре ацтеков придется отказаться. Согласно преданиям, в башни складывали черепа поверженных в бою врагов, а в обнаруженной колонне нашли не только мужские, но также женские и детские останки. Это позволило сделать вывод, что найденные фрагменты тел могли принадлежать людям, принесенным в жертву богам.

Согласно сохранившимся описаниям испанского конкистадора Андреса де ла Тапии, участвовавшего в завоевании Мексики вместе с войсками Эрнана Кортеса, башня состояла из десятков тысяч черепов. В настоящее время отыскать удалось только останки 676 человек, однако ученые говорят, что раскопки не окончены и в будущем ожидаются новые открытия. Исследователи предполагают, что найденная башня — только часть массивного комплекса подобных сооружений.

Испанцы, возглавляемые Кортесом, высадились на восточном побережье Мексики в 1519 году. Через два года им удалось уничтожить столицу ацтеков город Теночтитлан, на месте которого вырос современный Мехико.

Как сообщалось в начале июня, ученым в центре мексиканской столицы удалось раскопать руины древнего храма ацтеков, посвященного богу Кецалькоатлю, и стадион для ритуальной игры. Одновременно были найдены останки людей, которые были принесены в жертву.