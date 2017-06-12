«Я могу легко сойти за местного»

В поисках идеальной работы некоторые действуют методом исключения, меняют не одну страну, прежде чем найти ту, что по душе. В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Арсена, уехавшего из России в Таиланд, а затем в Мексику.

Я окончил Белгородский филиал Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, специализация — экономика и управление на предприятиях туризма. Во время обучения выезжал на стажировку в Турцию, работал и официантом, и барменом, потом был отельным и экскурсионным гидом. Через несколько лет меня перевели в Таиланд. Проработав там два года, я уволился и открыл свое туристическое агентство и русский ресторанчик.

Из Таиланда я подумывал перебраться в Карибский бассейн — рассматривал Доминикану, Кубу. Где-то прочел статью о том, что въездной туризм в Мексику ожидает бум — тогда туда летали «Трансаэро», «Аэрофлот». В Мексике тепло относятся к русским туристам, ждут их. И я купил билет в Канкун, в один конец, чтобы присмотреть новое место на карибском рынке. Думал, как все сделаю, вернусь. Но этого не случилось, я остался в Мексике.

«Это Мексика, братишка!»

В Канкун я прилетел в 2013 году. В первые дни страна мне жутко не понравилась. В экскурсионном автобусе я забыл свой айфон. Водитель якобы ничего не нашел, а позже через программу «Найти iPhone» я обнаружил свой гаджет на карте и обратился в полицию. Они долго не хотели мне помогать, но все же поехали. Вот нужный дом, но войти внутрь без ордера на обыск полицейские не могли. Так и пропал мой айфон.

Я купил велосипед, чтобы исследовать Канкун. На третий день катания по городу пристегнул его к специализированной парковке перед супермаркетом, а через 20 минут его уже не было — замок просто разорвали.

Третий печальный опыт — мне не вернули депозитные деньги за квартиру, которые я оставлял в качестве залога. Сказали, что взяли их как оплату за услуги в поиске квартиры, хотя такой договоренности не было. Для всех таких случаев есть местное выражение: «Это Мексика, братишка!»

Муки выбора

В Таиланде можно было поесть практически везде, цены невысокие. В Мексике же цены на 40-50 процентов выше — к этому пришлось привыкать.

Из Таиланда я уезжал, чтобы посмотреть варианты работы в сфере туризма в Мексике. Через два с половиной месяца деньги кончились. У меня был небольшой запас продуктов, я протянул еще дней 25. Партнеры по бизнесу в Таиланде предложили мне купить обратный билет, но я решил не сдаваться.

Канкун Фото: Israel Leal / AP

Такой характер. Я продолжал прилагать усилия по поиску дохода. Наконец, после долгих дней безденежья, я придумал схему привлечения клиентов и приступил к ее монетизации.

Светлый парень

В Мексике я могу легко сойти за местного. Здесь население неоднородное, делится на три части. Европейцы — это иммигранты из Европы. Метисы — их 60-70 процентов в стране. И индейцы. В Канкуне я за местного вряд ли сойду, мы одеваемся по-другому и общаемся между собой на другом языке. А вот в каком-нибудь крупном городе, столице штата, с моим знанием испанского на фоне других таких же европейцев, живущих здесь, — вполне. В Таиланде же, владея тайским языком и ведя на нем все переговоры, я никогда не смог бы стать тайцем.

Испанский язык у меня бытовой, несовершенный. Но некоторые выражения я умею произносить с акцентом южных штатов Мексики. Там я бываю часто, и на меня смотрят с недоумением: вроде светлый парень, а говорит как те индейцы, что живут вон там. Язык я учил на улице — с автомехаником, кассиршей, партнером по бизнесу. Мне помогают вылазки за пределы англоговорящего Канкуна в центр Юкатана, в какие-то деревушки. Там единственный вариант общения с местными — примитивный испанский.

У меня была туристическая виза, через несколько месяцев я поменял свой статус на временную резиденцию, которая продлевается каждый год в течение четырех лет. У меня как раз заканчивается четвертый год, и я могу получить постоянный вид на жительство.

Канкун Фото: Dario Lopez-Mills / AP

«Температура опускается до минус 20 градусов»

Бандерас с гитарой, кактусы, сомбреро и текила — клише, которые мы знаем о Мексике по фильмам. Все это, разумеется, присутствует, но прилетая в Канкун, люди испытывают культурный шок — они ничего этого не видят. Мексика очень разная: есть места, где нужно одеваться в теплые куртки, где температура опускается до минус 20 градусов.

В штате Дуранго, недалеко от границы с США, заснеженные пики — их покоряют альпинисты. В штате Табаско — цветущие луга. Есть зеленые горные хребты. Атлантическое и тихоокеанское побережья совершенно разные! В горных районах Мексики, в штате Чьяпас, носят куртки и юбки из овечьей шерсти, шелковые платки. Все это очень пестрое, яркое. А в Канкуне носят шорты и шлепанцы.

Кроме всего прочего, я занимаюсь организацией многодневных маршрутов, через все климатические зоны Мексики. От штата к штату меняются не только климат и одежда, но и гастрономические предпочтения. Где-то пьют какао с выпечкой, где-то едят булки, начиненные мясом с разными соусами. А где-то сидят в ресторанах здоровой пищи и налегают на салаты.

В Мексике совершенно другие уличные запахи, чем в Таиланде: там преобладает аромат специфичной тайской еды, тут — крепкий дух печеных мексиканских булок и мяса с приправами. Еще в Таиланде влажность буквально обволакивает тебя, а здесь климат более сухой.

Соус всему голова

Мексиканцы очень любят разные соусы: алапеньо, чили-вердо, чили-рохо и другие. Говорят, что соусы привезли конкистадоры. Еда острая: это увеличивает сроки хранения пищи в жарком климате.

Перец употребляли еще майя и ацтеки. В музеях показывают какао: в него добавляли вытяжку из сахарного тростника для сладости, ваниль, а также черный и красный перец.

Мехико Фото: Edgard Garrido / Reuters

Любой, проживший здесь года полтора, понимает, что лепешку-тортилью, пахнущую тряпкой из столовой, лучше употреблять с мясом, томившемся в яме с банановыми листьями, и заправлять именно таким жгучим соусом. Вы забываете, что это плохо пахнет и несъедобно, потому что остро. Вы понимаете, что именно такие пропорции идеальны для этого блюда.

Пьют в основном не текилу, а пиво. Текила же бывает разная: ту, что пьют в Мексике, в России практически не знают. Нам в Россию привозят «коктейльную» текилу — «Бланко», серебряная текила. Здесь предпочитают желтую текилу «Репосадо». Это «отдохнувшая» текила, она несколько месяцев выдерживается в дубовых бочках и считается более мягкой.

Из безалкогольных напитков выделяются три народных: хамейка (из цветов каркадэ), хорчата (из отварного риса, рисовая вода с добавлением ванили) и тамариндо (из кисло-сладкого фрукта под этим названием). Но больше всего в ходу кока-кола. В 90-х годах в некоторых штатах, например в Чьяпасе, бутылка воды стоила дороже бутылки кока-колы — так людей и приучили к американской газировке.

Конфликт интересов

После прихода к власти в США Трампа в Мексике была натуральная истерика. Поговаривали о том, что надо закрыть сеть супермаркетов Walmart в отместку новому президенту, который укрепляет границу, чтобы в США не проникали нелегалы. Но сейчас все поутихло.

В Канкуне знакомые, которые держат туристический бизнес на американской линии, жалуются мне, что количество туристов сократилось. Либо какие-то страхи у американцев возникли по отношению к мексиканцам, либо увеличилось количество конкурентов на этом направлении.

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Все подождет

Жилье в Мексике можно найти недорогое — все зависит от района. К примеру, Канкун делится на две зоны — отельера и даунтаун. В первой живут богатые, тут дорогие отели. Даунтаун тоже делится на две части: бюджетные отели и зона, где обитают управленцы турбизнеса и обслуживающий персонал. Там цены значительно ниже — можно снять комнату долларов за сто в месяц, а в центре даунтауна — полторы тысячи долларов.

Обычно это хорошая трехкомнатная квартира с мебелью, прекрасным видом, есть инфраструктура, охраняемая парковка, бассейн, садовники. Чтобы все это работало, нужно доплачивать еще 100-150 долларов. Наши русскоязычные сограждане проживают в таких домах и как арендаторы, и как владельцы. Есть и более бюджетные варианты в центре даунтауна за 400-900 долларов. В Мексике условия аренды гораздо жестче, чем, например, в Таиланде. Здесь все оформляется через нотариуса

Я со своей способностью договариваться нашел дом, в котором мне очень комфортно, — два этажа, жилая площадь 90 квадратов плюс зона патио. Плачу около 400 долларов. Есть бойлер, за газ мы платим 25 долларов, вода — 10 долларов, расходы на электричество зависят от того, как пользуемся кондиционером.

Мексиканцы не лентяи, но манера их работы очень специфическая. Здесь есть такое понятие, как «маньяна», это означает «завтра». То есть сегодня твои дела вряд ли сделают вовремя, скорее всего, завтра. С этим первые полтора года пытаешься ужиться, еще полтора года стараешься закрывать на это глаза, а на четвертый год настолько к этому привыкаешь, что во всех своих планах берешь в расчет это «маньяна».

К примеру, у тебя сломался кондиционер, а жара 45 градусов. Ты говоришь мастеру, что кондиционер уже два дня, как не работает, приезжай вот прямо сейчас и почини. Если ставишь человека в ситуацию, что нужно именно сейчас что-то сделать, это срабатывает. Качество работы можно обеспечить «кнутом» или хорошей зарплатой. Мы, как бизнесмены, стараемся придерживаться золотой середины, лавировать. Пытаемся сделать себя счастливыми и мексиканцев не расстроить.