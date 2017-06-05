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«Невозможно стать человеком другой национальности»

История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США

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Фото: Ammar Awad / Reuters

Уехать в другую страну и добиться там успеха в своей профессии получается не у каждого. Остается лишь радоваться, когда соотечественник не забывает о родине и желает разделить с ней свои достижения. В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ доктора Якова Эйдлина, уехавшего из России в Израиль, а затем в США.

Резкий взлет

Я родился в Красноярске в 1959 году, где окончил общеобразовательную школу номер 29 и государственный медицинский университет. Я всегда сравнивал себя с другими детьми. Окружающие казались мне намного лучше, а себя я считал гадким утенком. У меня с рождения были серьезные проблемы со зрением, и я подсознательно делал все, чтобы казаться не хуже других. Наверное, поэтому я привык работать на износ.

Медицина увлекла меня еще в четвертом классе. Я сразу понял, что хочу стать врачом и посещал различные кружки при одной из лучших медицинских школ того времени — Красноярском государственном медицинском университете. Из-за проблем со зрением мне необходимо быть очень дисциплинированным, а именно это качество является важнейшим для успеха.

В 1989 году меня назначили на должность главного специалиста краевого отдела здравоохранения Красноярского края по психотерапии. Также я открыл краевой центр здоровья, который на тот момент работал по принципу самоокупаемости — хозрасчетный центр.

Специализировался на борьбе с неврозами, психосоматическими расстройствами, проблеме заикания и так далее. В тот же год 31 декабря я уехал в Израиль. Думаю, это было бегством из зоны комфорта — мне необходимы постоянный рост и развитие.

Шаг в пропасть

В Израиль я перебрался по программе репатриации вместе с женой и шестилетним ребенком, не зная никакого языка, кроме русского. Сначала я испытал шок из-за столь резких перемен, которые произошли в моей обеспеченной и налаженной жизни. В России я считался состоятельным, уважаемым человеком, а на новом месте был практически никем.

Нашей семье пришлось безвозмездно отдать квартиру в России, имущество, гражданство, и нельзя было ничего продать. Любую валюту с собой перевозить также запрещалось кроме выданных правительством 490 долларов. Наши чемоданы затерялись и так и не пришли. Ситуация напоминала мне роман Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм».

Из знакомых были лишь фронтовые товарищи моей бабушки, которые жили в Иерусалиме. Они тепло приняли нашу семью и помогли снять крохотную квартиру в бедном районе столицы.

Радио на фоне

Из-за незнания иврита мне пришлось работать дворником и посудомойщиком. Все пособие, которое выдавало государство, уходило на аренду нашей небольшой комнаты, поэтому мне необходим был заработок.

Я был абсолютно уверен, что это временно, что я вернусь к медицинской практике, и учил язык. Купил себе радиоприемник, постоянно его слушал, общался со всеми местными, с кем только удавалось заговорить, и уже через полгода обзавелся множеством знакомых из коренных израильтян, которые оказались очень дружелюбными и общительными.

Пробился в одну из лучших местных частных клиник как практикант на испытательном сроке. Через год я открыл собственную клинику. Правда, это был всего лишь один кабинет в подвальном помещении, но у меня теперь были свои клиенты.

Будь собой

Я занялся проблемой, где не так сильна конкуренция, — борьбой с лишним весом. Я понимал, что проблема кроется не в еде и с весами не связана. Еда ведь ни на кого не набрасывается и сама в рот не лезет. Лишний вес — это следствие, и нужно было выявить причину. Изучив отношение человека к жизни и еде, я создал систему, которая устраняет причины набора веса, .

Было необычно видеть русского психиатра с несильным акцентом (который нравился израильтянам), поэтому моя фигура вызывала интерес у местных жителей и журналистов.

Многие мигранты хотят превратиться в жителей страны, куда они переезжают. Но это большая ошибка. Невозможно стать человеком другой национальности. Нужно быть самим собой, любить себя и не заниматься подражательством.

Через океан

Говорят, что если человек чего-то добивается в Израиле, то он сможет сделать это и в любой другой стране. Как и в свое время в России, я был на пике славы, но останавливаться на достигнутом не хотел и решил расширить свою практику в США.

Там я никого не знал и, переехав в 2007 году в Нью-Йорк, поступил на курсы английского языка. Таким образом получил студенческую визу. Остановился в русской общине в Бруклине, где буквально с первого дня начал работать. Результаты труда снова сыграли в мою пользу и быстро принесли мне популярность.

Через некоторое время меня пригласили читать лекции в Калифорнии. В течение полутора лет я летал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес раз в неделю. Это было очень тяжело.

Лет пять назад я перешел на онлайн со всеми пациентами, а сам перебрался во Флориду и получил американское гражданство. Теперь я работаю на английском, иврите и русском. Сегодня у меня пациенты не только в Калифорнии, но и в Израиле, Канаде.

Такие разные

Конечно, национальные и региональные культурные особенности сказываются на личности каждого человека. Израильтяне, например, очень просты в общении, требуют к себе повышенного внимания, хотят получить самые полные ответы на все свои вопросы.

Американцы из Нью-Йорка отличаются от тех, кто живет в Лос-Анджелесе. Первые более конкретны, всегда разговаривают по существу, выполняя предписания врача. С российской публикой я работаю недавно, после 27-летнего перерыва. Могу отметить, что наши соотечественники более сдержанны.

Женат на работе

Большую часть времени я отдаю работе. А время, которое остается на отдых, я бы хотел проводить в комфортном для себя климате. Флорида в этом смысле мне подходит. Я могу в любой момент выйти к океану, на приятную прогулку, отдохнуть, восстановить силы.

Я считаю, что Флорида — одно из красивейших мест на земле. Уникальное небо, море... Я счастлив в браке, супруга для меня не только любимая женщина, но и настоящий друг. Она понимает, что значит для меня дело всей моей жизни.

Вернуться к корням

В Израиле я прожил 17 лет и 10 лет — в США. Но репатриантом я был лишь первые дни. Я почти сразу снова стал доктором. Однако я заметил, что мигранты часто чувствуют себя не в своей тарелке, считая, что отстают от коренных жителей страны или просто тех, кто говорит без акцента.

На самом деле русские мигранты, как и любые другие, должны быть гордостью своей страны. Ведь именно они демонстрируют успех и уровень знаний вне зависимости от места жительства. Русские мигранты отличаются трудолюбием, сильной энергетикой и темпераментом.

Моя связь с соотечественниками восстановилась благодаря россиянке, которая сама добилась результата по моей системе и предложила распространить ее и для наших соотечественников в онлайне. Думаю, что вернуться в Россию я пока не готов. Но я бы очень хотел встретиться со своими российскими слушателями лично. Надеюсь, в скором времени мне это удастся.

Беседовала Элиза Таян

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