Археологи обнаружили следы странного обряда погребения в Арктике

Археологи Научного центра изучения Арктики обнаружили шесть захоронений XVI-XVII веков, четыре из которых оказались детскими. По словам специалистов, захоронения содержат следы странного обряда погребения. Об этом сообщает «Север Пресс».

«Погребальный обряд оказался очень интересным. У взрослых людей руки были заведены за спину под таз. С таким мы столкнулись впервые», — рассказал научный сотрудник Александр Гусев.

Он отметил, что традиционные захоронения предполагают укладывание рук вдоль тела или же на живот. Холм некрополя был создан не из земли, а из илистой почвы с берега водоема.

Ранее сообщалось, что ученые Русского географического сообщества планируют установить возраст стоянки древних людей Диринг-Юрях в Центральной Якутии. В случае, если исследования подтвердят древний возраст археологического памятника, потребуется пересмотреть теорию возникновения человека умелого — Homo Habilis.