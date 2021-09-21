В Ингушетии нашли пещерные погребения периода Средневековья

В Ассинском ущелье в Ингушетии нашли пещерные и гротовые погребения периода Средневековья. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Уточняется, что археологам также удалось обнаружить артефакты позднекобанской культуры. Как рассказал заместитель руководителя Археологического центра имени Крупнова Умалат Гадиев, на территории ущелья имеется множество важных находок, включая памятники архитектуры и истории. Также речь идет о погребальных памятниках — например, склеповых захоронениях и катакомбах.

Среди находок обнаружено много керамики: цельный красноглиняный кувшин, предметы вооружения и каменные зернотерки. Что касается артефактов позднекобанской культуры, то их обнаружение, по словам Гадиева, «говорит о том, что эта территория в древности, в Средневековье, была плотно заселена».

Название Ассинского ущелье произошло от реки Ассы, которая проходит в предгорьях Ингушетии и впадает в реку Сунжу. Протяженность ущелья составляет 17 километров.