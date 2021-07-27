В Нацреестр старовозрастных деревьев внесли 200-летнюю грушу из Ингушетии

Национальный реестр старовозрастных деревьев России пополнила груша, растущая в горной части Республики Ингушетия на высоте 850 метров над уровнем моря. Об этом сообщает Минприроды республики.

«Уникальному памятнику природы присвоен номер 400 и выдан сертификат. Решение принято на заседании сертификационной комиссии в рамках Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы"», — говорится в сообщении.

Эксперты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» в результате диагностического обследования выяснили, что возраст дерева составляет 208 лет (по данным 2018 года), высота — 10 метров, диаметр створа на высоте 1,3 метра.

«Груша является "живым" свидетелем исторической жизни ингушского народа и заслуживает такое же бережное отношение, как и памятники архитектуры расположенные в высокогорной Ингушетии», — отметили в министерстве.

