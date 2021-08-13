В Ингушетии создадут памятную монету в честь столетия образования республики

Власти Ингушетии объявили конкурс на создание эскиза памятной монеты к столетию образования Ингушетии. Об этом сообщается на сайте министерства культуры региона.

Принять участие в конкурсе могут граждане всех возрастов. Человек, занявший первое место, получит 100 тысяч рублей. За второе и третье место заплатят 50 и 25 тысяч рублей соответственно. С победителем заключат договор об отчуждении исключительного авторского права.

Уточняется, что отправить заявку на конкурс можно будет до 1 октября, а результаты конкурса объявят 25 декабря. На сайте министерства говорится, что проект направлен на активизацию творческого труда, формирование нравственных и духовных ценностей и популяризацию памятной даты среди населения региона.

Юбилей образования Ингушетии будут отмечать в 2024 года. 7 июля в республике отмечают День ингушской государственности — именно в эту дату была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе.