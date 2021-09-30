Уфимский дирижер стал лауреатом Всероссийского музыкального конкурса

Художественный руководитель Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан Линар Давлетбаев стал лауреатом III Всероссийского музыкального конкурса. Об этом сообщает ТАСС.

Давлетбаев получил премию третьей степени в номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов». Премию второй степени разделили дирижеры Евгений Волчков из Москвы и Андрей Долгов из Санкт-Петербурга. Первое место в этом году жюри решило не присуждать.

Церемония награждения состоялась в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Лауреаты выступили на концерте при участии оркестра народных инструментов имени Осипова.

В конкурсе в номинации «Дирижирование оркестром русских народных инструментов», который проводился с 24-го по 29 сентября, приняли участие 20 российских дирижеров из разных округов.

28 сентября сообщалось, что в Уфе с 16 по 23 октября впервые проведут III Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «народные инструменты». Музыканты поборются за победу в номинациях «домра», «балалайка» и «гитара».