В Екатеринбурге пройдут моноспектакли и постановки дуэтов из России и Казахстана

Артисты из России и Казахстана выступят на фестивале «Свой» в театрах Екатеринбурга

Артисты из России и Казахстана представят собственные моноспектакли и дуэты в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, театральный фестиваль «Свой» пройдет на четырех площадках города с 28 сентября по 4 октября. Отмечается, что актеры выступят в Коляда-театре, Свердловском академическом театре драмы, в музее «Ельцин-центр» и в Камерном театре.

Директор фестиваля Ирина Евдокимова заявила, что судьи определят обладателя Гран-при и лауреатов. «Хочу сказать, что если в первом фестивале в 2018 году было больше моноспектаклей, то сейчас оборот набирают дуэты», — подчеркнула она.

Известно, что в мероприятиях примут участие жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска, Брянска, Мирного (Якутия) и Костаная (Казахстан). В состав жюри вошли российский театровед Павел Руднев, театральный критик Оксана Кушляева и екатеринбургский драматург Татьяна Филатова.

В сентябре сообщалось, что в Северной Осетии запланировали провести фестиваль «Мариинский — Владикавказ». Мероприятие, инициатором которого выступил дирижер Валерий Гергиев, организуют с 2 по 10 октября. На нем состоится премьера оперы «Паяцы» в постановке Марата Гацалова. Уточнятся, что главные партии будут исполнены солистами Мариинского театра.