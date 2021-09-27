В Северной Осетии пройдет фестиваль «Мариинский — Владикавказ»

В Северной Осетии со 2 по 10 октября пройдет фестиваль «Мариинский — Владикавказ»

В Северной Осетии пройдет международный кавказский фестиваль фестиваль «Мариинский — Владикавказ». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие, инициатором которого выступил дирижер Валерий Гергиев, организуют с 2 по 10 октября. На нем состоится премьера оперы «Паяцы» в постановке Марата Гацалова. Уточнятся, что главные партии будут исполнены солистами Мариинского театра.

Кроме того, гости фестиваля смогут посетить симфонические концерты, балетные и оперные спектакли. Также запланирована специальная программа для детей.

Впервые мероприятие «Мариинский — Владикавказ» прошло в 2017 году. Тогда за шесть дней оно собрало более трех тысяч посетителей. Мероприятие открывалось выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. На сцене также выступали альтист Юрий Башмет и лауреат XV международного конкурса имени Чайковского, французский пианист Люка Дебарг.