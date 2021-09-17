В Северной Осетии начался конкурс на лучший мультимедийный проект на осетинском

В Северной Осетии начался конкурс на лучший мультимедийный проект на осетинском языке. Об этом «15-му Региону» сообщил представитель общественной организации «Ирон Федераци» Тамерлан Цгоев.

Конкурс называется «Æ-технология», прием заявок будет осуществляться до 5 октября. Его основная задача — популяризация и развитие родного языка в медиапространстве, сохранение культурных, духовно-нравственных ценностей, а также выявление и поддержка талантов с творческим потенциалом в области создания мультимедийных продуктов.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, в том числе сценаристы, мультипликаторы, разработчики приложений, программисты, творческие коллективы, литераторы, студенты. Работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Количество проектов, которые можно отправить на конкурс, не ограничивается.

Победитель конкурса получит диплом и вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Участник конкурса, занявший второе место, получит диплом и 15 тысяч рублей, третье — диплом и семь тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пройдет фестиваль сказок коренных малочисленных народов, которые проживают на территории края. Участие смогут принять как отдельные исполнители старше семи лет, так и творческие коллективы. Меропрятие состоится 10 декабря, его участников выберет конкурсная комиссия. Финалисты, которые покажут лучший номер, получат дипломы и денежные призы.