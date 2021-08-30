Общедоступная интернет-энциклопедия «Башкирская Википедия» проведет конкурс «Башкирские имена 2021». Об этом сообщает информационное агенство «Башинформ».

Цель конкурса — приобретение учащимися новых знаний через изучение башкирского языка, распознавание значений башкирских имен, а также распространение в сети информации об известных личностях башкирского народа и культурно-исторических объектах республики.

По информации издания, в соревновании смогут принять участие ученики образовательных учреждений республики. Мероприятие продлится с 1 по 30 сентября. Отмечается, что конкурс организован в рамках проекта «Год башкирской истории».

Известно, что самые активные конкурсанты получат денежное вознаграждение и призы в виде подписки на периодические издания Республики Башкортостан, сертификаты интернет-магазина OZON, а также виртуальные медали и дипломы в портфолио.

«Проект конкурса разработан давно, но только в этом году мы решили воспользоваться тематическим годом и стимулировать интерес учащихся к творческой деятельности в Башкирской Википедии», — подчеркнул организатор конкурса, журналист З. Эйле.

Ранее стало известно, что организаторы «Фольклориады» проведут конкурс, предложив гостям стать народными корреспондентами. Фестиваль проходит в Уфе и других городах и селах Башкирии с 3-го по 10 июля. Главная сцена мероприятия расположилась в Уфе перед конгресс-холлом «Торатау».