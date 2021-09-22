В Северной Осетии пройдет международный фестиваль современного искусства

В Республике Северная Осетия — Алания состоится XIV международный фестиваль современного искусства «Аланика». Об этом в среду, 22 сентября, пишет ТАСС.

Мероприятие, которое станет продолжением культурной программы «Современное своевременное», посвящено интеграции современного искусства в традиционную среду. Оно пройдет с 25 сентября по 5 октября во Владикавказе.

В рамках проекта зарубежные и российские художники посетят Владикавказ, где будут работать над реализациями своих проектов и участвовать во встречах с посетителями мероприятия. К его закрытию состоится масштабная выставка «Экскурсии в воображаемое» с живописью, фото, видео и инсталляциями на трех выставочных площадках города — в Национальном музее республики, музее истории Владикавказа и в северо-кавказском филиале Пушкинского музея.

Ранее в среду сообщалось, что в Казани пройдет традиционная ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров».