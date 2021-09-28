В Махачкале прошел первый фестиваль тыквы

В Махачкале прошел первый в Дагестане фестиваль тыквы. Об этом сообщает сетевое издание «Мирмол».

В мероприятии приняли участие производители тыквы из Хасавюртовского, Карабудахкентского, Буйнакского, Кумторкалинского, Кизлярского и других районов республики.

Площадка фестиваля была креативно оформлена — посетители могли сделать снимки в фотозонах с разнообразными по размерам, формам и цветам тыквами. В рамках мероприятия также прошли дискуссии и развлекательные мероприятия для детей.

В конкурсе на самую большую тыкву победу одержал 265-килограммовый плод, который опередил других на более чем 40 килограммов.

Победители конкурса награждены денежными призами от инициатора фестиваля, а также удостоены Почетных грамот Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края вырастил тыкву весом 544 килограмма. Второе место в соревновании профессиональных бахчеводов занял Игорь Гринько из Белоруссии, чья тыква весила 422 килограмма. На третьем месте оказался Армен Кулахсзян по прозвищу Ованес Тыкванян, вес его тыквы составил 294 килограмма. Чтобы взвесить гигантов, их на специальных тросах грузили на весы.