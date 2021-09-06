Жительница Красноярского края вырастила самый большой в России помидор

Жительница города Минусинск в Красноярском крае Наталья Щербинина вырастила самый большой в России помидор весом в 2 килограмма 270 грамм и окружностью в 57 сантиметров. Об этом сообщило издание sfera.fm.

Для рекорда Щербинина использовала сорт «Минусинский крупный».

За свой труд она получила в подарок автомобиль Lada Granta.

Ранее житель Краснодарского края Максим Величко вырастил тыкву весом 544 килограмма. Второе место в соревновании профессиональных бахчеводов занял Игорь Гринько из Белоруссии, чья тыква весила 422 килограмма. На третьем месте оказался Армен Кулахсзян по прозвищу Ованес Тыкванян, вес его тыквы составил 294 килограмма.