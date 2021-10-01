В Сочи откроется музыкальный фестиваль «Бархатный сезон»

В Сочи 1 октября откроется музыкальный фестиваль «Бархатный сезон». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мероприятие, которое организуют на сцене отеля «Жемчужина», проходит уже в третий раз. Впервые фестиваль провели в 2018 году, однако год назад оно не состоялось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году событие пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

«В дни проведения "Бархатного сезона" один из вечеров будет посвящен творчеству Иосифа Давыдовича Кобзона. На сцене Летнего театра парка имени Фрунзе выступят известные исполнители, а специальным гостем концерта станет супруга знаменитого эстрадного исполнителя Нелли Кобзон», — заявила начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.

Организаторы фестиваля рассказали, что мероприятие продлится четыре дня. На нем выступят такие артисты, как Лариса Долина, Игорь Корнелюк, Сосо Павлиашвили и Катя Лель. Кроме того, гостями «Бархатного сезона» станут участники ансамбля «Песняры».