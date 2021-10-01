В Новосибирске стартовал фестиваль «Музыкальное сердце театра»

В Новосибирске 1 октября стартует музыкальный фестиваль «Музыкальное сердце театра», который продлится до 11 октября. В дни проведения мероприятия гостям и жителям города покажут более десятка претендующих на премию спектаклей, уточняет ТАСС.

Уникальное культурное событие, которое главным образом посвящено музыкальным спектаклям, таким как рок-оперы, мюзиклы, саунд-драмы и лайт-оперы, откроет мюзикл «Маяковский». В последующие дни зритель увидит множество постановок из разных городов страны.

В последний день фестиваля станут известны победители 18 конкурсных и специальных номинаций. Их представят в концертном зале имени И. Зака Новосибирского Академического Театра Оперы и Балета.

Отмечается, что вручение премии «Музыкальное сердце театра» было приостановлено несколько лет назад, однако в этом году традицию возобновили.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 14 по 22 октября будет проходить театральный фестиваль имени Горького. Уточнялось, что мероприятие состоится в нижегородском театре драмы. В этом году главная тема фестиваля, получившего название «Герои своего времени: драматургия личности» — 800-летний юбилей волжского города.