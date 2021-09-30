Финал конкурса «Песня не знает границ» пройдет в Челябинске

В Челябинске состоится финал XVII конкурса «Песня не знает границ». Об этом сообщает портал 1obl.ru в четверг, 30 сентября.
На мероприятии выступят артисты из разных частей Уральского федерального округа. Конкурс пройдет с 4-го по 8 октября. Финал конкурсной программы состоится 6 октября в Концертном зале имени Прокофьева, а итоговый гала-концерт — в Театре драмы имени Наума Орлова.
Конкурс «Песня не знает границ» проводится на Урале с 2003 года. За историю существования состязания в нем приняли участие более полутора тысяч коллективов и исполнителей.
Ранее сообщалось, что худрук Национального оркестра народных инструментов Башкирии Линар Давлетбаев получил премию третьей степени на III Всероссийском музыкальном конкурсе.