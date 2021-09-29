В Брянске пройдет турфестиваль «Под облаками»

Масштабные межрегиональный турфестиваль состоится с 1 по 3 октября в Брянске

В Брянске в первых числах октября состоится 34-й межрегиональный крупный турфестиваль «Под облаками». Об этом сообщает издание «Брянск новости».

Так, согласно информации источника, событие будет проводиться с 1 по 3 октября в лагере «Искорка», расположенном в двух километрах от поселка Шибенец.

В рамках мероприятия молодежные команды из разных регионов будут участвовать в турэстафете, соревнованиям по спортивному ориентированию и других различных спортивных играх.

Кроме того, в личном первенстве участники попробуют себя в вождении велосипеда, дартсе, поднятии гири, скалолазание, вязке узлов и соревнования на веревочном городке.

Вдобавок конкурсная программа включает в себя интеллектуальный конкурс, конкурсы фотографии и видеороликов, а также конкурсы арт-объектов и капитанов.

Уточняется, что торжественное открытие фестиваля начнется проходить 1 октября в 14:30, а торжественное закрытие состоится 3 октября в 16:00.

В августе в столице Башкирии провели турнир «Батырфест», на котором определят обладателя главного приза — коня башкирской породы. Зрелищное мероприятие состоялось на сцене уфимского амфитеатра Набережной реки Белой. Турнир проводился в рамках одноименного межнационального фестиваля.