В Орле проведут фестиваль «Орловская казачья вольница»

В Орле проведут фестиваль под названием «Орловская казачья вольница». Об этом сообщает портал «Вечерний Орел».

По информации издания, праздничные мероприятия начнутся в субботу, 28 августа, в Городском парке культуры и отдыха. Отмечается, что в программу фестиваля вошли выступления местных любительских коллективов, а также артистов из Брянской и Воронежской областей.

Согласно материалу, в рамках фестиваля также состоятся фотовыставка и ярмарка мастеров народных ремесел. Гости и жители города смогут принять участие в мастер-классах, покататься на лошадях и стать героями казачьих обрядов. Кроме того, на территории парка установят интерактивные площадки для развлечения посетителей.

Ранее в августе стало известно, что на Дальнем Востоке стартует юбилейный «Фестиваль тайги». Целью фестиваля является раскрытие потенциала недревесного использования ресурсов Уссурийской тайги через гастрономию и объединить гастросообщество региона.