На Дальнем Востоке стартует юбилейный «Фестиваль тайги»

С 16 сентября по 3 октября на Дальнем Востоке пройдет пятый «Фестиваль тайги». Об этом сообщает PrimaMedia.

В программе мероприятия ресторанный фестиваль и таежная ярмарка. Целью фестиваля является раскрытие потенциала недревесного использования ресурсов Уссурийской тайги через гастрономию и объединить гастросообщество региона.

Фестиваль проводится с 2017 года. Девиз пятого мероприятия — «Празднуем тайгу».

По словам организатора Татьяны Заречневой, каждый год Уссурийскую тайгу делают ближе и понятнее городским жителям. «Мы собрали базу таежных производителей при помощи Министерства сельского хозяйства Приморского края и Союза пчеловодов Дальнего Востока — их, конечно, не так много, как хотелось бы, но таёжные промыслы будут развиваться, в том числе благодаря TAIGAFEST. Мы хотим напрямую соединить поставщиков и переработчиков таёжной продукции и рестораны. В этом году, я уверена, мы увидим новые интересные блюда, которые станут плодами такого сотрудничества», — рассказала она.

Главной темой таежной ярмарки станут дикоросы и приморский мед. Лучшие производители Приморского края представят там продукцию таежных промыслов.