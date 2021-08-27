В столице Башкирии проведут турнир «Батырфест»

В столице Башкирии 28 августа проведут турнир «Батырфест», на котором определят обладателя главного приза — коня башкирской породы. Зрелищное мероприятие состоится на сцене уфимского амфитеатра Набережной реки Белой, пишет портал «Башинформ».

Турнир проводится в рамках одноименного межнационального фестиваля. Участники мероприятия смогут помериться силами в мас-рестлинге, стрельбе из традиционного лука, броске сукмара, а также поднятии пяти камней на специальный подиум и многих других дисциплинах. В роли судей на турнире будут выступать профессиональные спортсмены.

Указывается, что в этом году добровольцы смогут поучаствовать в новом виде спортивной игры, получившей название Кумыс RUN: им придется посоревноваться в скорости в забеге на 1609 метров, при этом за время дистанции нужно будет выпить литр кумыса.

При подведении итогов турнира организаторы обещают вручить всем участникам ценные подарки и наградить победителя главным призом — конем башкирской породы.

Ранее сообщалось, что в Орле проведут фестиваль «Орловская казачья вольница». Праздничные мероприятия начнутся в субботу, 28 августа, в Городском парке культуры и отдыха. Отмечалось, что в программу фестиваля вошли выступления местных любительских коллективов, а также артистов из Брянской и Воронежской областей.