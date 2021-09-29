В Белгороде покажут спектакль на татарском языке

Спектакль «Shurale: новая фантазия» на татарском языке покажут на IХ Международном фестивале театров кукол «Белгородская забава». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Известно, что мероприятие состоится с 30 сентября по 5 октября в Белгороде. В конкурсной программе примут участие актеры Татарского государственного театра кукол «Экият», а именно, Лейсан Миннахметова, Айвар Гимаев, Альбина Шагалиева, Эдгар Гайнуллин, Лариса Пасынкова, Ильдус Габдрахманов, а также художественный руководитель Ильгиз Зайниев.

По информации издания, 1 октября артисты выступят с постановкой, которая является новым прочтением балета Фарида Яруллина «Шурале». «Зрительный зал рассчитан на 400 мест. Половина его отведена для участников фестиваля и членов жюри, на другую половину билеты в свободной продаже», — заявили работники пресс-службы «Экията».

Всего в программе фестиваля заявлено 20 выступление от кукольников России, Беларуси и Турции. В рамках мероприятия также проведут мастер-классы для конкурсантов и специалистов любительских театров региона.

Ранее стало известно, что в Республике Дагестан стартовал II Международный фестиваль национальных театров. Отмечалось, что в рамках мероприятия на сцене выступят театральные коллективы Дагестана, Северной Осетии — Алании, Татарстана, Карачаево-Черкессии, Башкирии, Мордовии, Ингушетии, Казахстана и Абхазии. Показы пройдут в Кумыкском театре имени Салаватова и Русском театре имени Горького в Махачкале и в Лезгинском театре в Дербенте.