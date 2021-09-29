В Казани пройдет международная биеннале печатной графики

В Казани 30 сентября откроется 6-я международная биеннале печатной графики «Всадник». Как уточняет пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, мероприятие будет проходить в художественной галерее «Хазинэ», расположенной на территории Казанского Кремля.

В конкурсной программе числятся 188 художников из разных стран мира. Поскольку в этом году биеннале посвящена Году родных языков и народного единства в республике, художники постарались творчески осмыслить историю своих народов и трансформацию родного языка. Выставка работ конкурсантов биеннале продлится до 7 декабря.

Оценивать работы будет жюри, которое возглавит народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Московского института имени Сурикова Александр Суворов.

До открытия экспозиции будет проведен круглый стол, в рамках которого планируется обсудить проблемы печатной графики.

Биеннале «Всадник» проводится в Татарстане с 2011 года. Она была названа в честь объединения художников, существовавшего в Казани в 1920-х годах, благодаря которому город стал одним из центров развития графического искусства России.

Ранее сообщалось, что в Алуште открылась первая в Крыму фестивальная площадка на открытом воздухе, которая будет работать в круглогодичном режиме. Уточнялось, что проект под названием Blockchain представляет собой пятиуровневый амфитеатр с видом на море. На площадке, вмещающей одновременно до 1,5 тысячи человек, планируют круглый год проводить различные фестивали, выставки и биеннале. В настоящее время гости могут посетить постоянную экспозицию скульптур и инсталляций, также для них начал работать ресторан авторской кухни.