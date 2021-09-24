В Тобольске пройдет Уральская индустриальная биеннале

В Тобольске с 4 по 8 октября пройдет Уральская индустриальная биеннале, на которую приедет американский художник и директор программы Percent for Art Нью-Йоркского городского департамента культуры Кендал Генри. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что проведение художественной выставки поддерживается международной организацией развития культуры и искусства CEC ArtsLink.

Так, Генри, который является и куратором биеннале, расскажет тюменским художникам о различных формах паблик-арта и поможет создать интерактивные проекты, затрагивающие контекст города Тобольск и его идентичность. Отмечается, что мероприятие будет организовано в формате «воркшопа», где будут рассказываться истории через «арт-объекты с ограниченными ресурсами, временем и бюджетом».

Ранее в сентябре сообщалось, что жителей и гостей Тобольска ожидает серия праздничных мероприятий, приуроченных к открытию в российском городе аэропорта «Ремезов». Так, основная часть программы развернется в исторической части города — на Красной площади Тобольского кремля 25 сентября горожан будет ждать театрализованное представление, а также галерея под открытым небом.