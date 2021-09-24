В российском городе открытие аэропорта отпразднуют сибирской ярмаркой и салютом

Жителей и гостей Тобольска ожидает серия праздничных мероприятий, приуроченных к открытию в российском городе аэропорта «Ремезов». Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает «Интерфакс».

Основная часть программы развернется в исторической части города. В частности, на Красной площади Тобольского кремля 25 сентября горожан будет ждать театрализованное представление, а также галерея под открытым небом. Тут же можно будет бесплатно прокатиться на каретах, поучаствовать в мастер-классах в крапивной мастерской, музее печати, а также косторезной мастерской Минсалима, и посетить книжный фестиваль «Книги в городе».

На Базарной площади гостей удивят сибирской ярмаркой и огненным шоу, а в саду Ермака обещают обучить создавать кукол и открытки. Кроме того, здесь пройдет праздничный салют.

Отмечается, что все желающие смогут посетить новую воздушную гавань в рамках экскурсий.

Агентство указывает, что аэропорт открылся 24 сентября. Первых путешественников он начнет принимать с 16 октября. Ожидается, что появление «Ремезова» положительно отразится на турпотоке.

