В Бурятии прошла встреча старообрядцев «Путь Аввакум»

В Бурятии с 22 по 25 сентября проходит III встреча старообрядцев «Путь Аввакума». Об этом сообщает infpol.

В эти даты в регионе проводят ряд мероприятий, посвященных актуальным вопросам по сохранению и популяризации культуры старообрядцев. Так, 24 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья прошел форум «Всестарообрядческий съезд».

Приехали гости из России, Молдавии и Румынии, их встретили фольклорными песнями, хлебом и солью. На форуме выступил директор этнографического музея, рассказавший, что в этом году на ремонт старообрядческого комплекса выделили 27 миллионов рублей. Он также представил проект реставрации.

После познавательной части этнофорума перешли к культурной программе. На сцене этнографического музея прошла выставка мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.