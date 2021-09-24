Российские старообрядцы попросили возродить храм 1908 года

В селе Нижний Услон (Республики Татарстан) старообрядцы попросили местные власти возродить храм Николая Чудотворца, основанный в 1908 году. За помощью и содействием к государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву обратился митрополит Московский и Всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Титов). Об этом пишет «Татар-информ».

По данным издания, помещения храма остаются неотреставрированными, хотя верующие все равно используют их для богослужений. При этом старообрядческий приход входит в перечень объектов культурного наследия региона.

Для того, чтобы начать ремонт храма, нужно передать его в собственность религиозной организации, отметил глава Верхнеуслонского района Республики Татарстан Марат Зиатдинов. В отреставрированном комплексе молитвенного дома планируется разместить резиденцию епископа Казанско-Вятского и Уральского Русской Православной Старообрядческой Церкви Евфимия (Дубинова).

Ранее в Казани восстановили собор Казанской иконы Божией Матери. На месте храма долгое время размещалась табачная фабрика. В 2015 году глава республики подписал указ о воссоздании храма. В 2016-м глава РПЦ заложил памятный камень в основание собора. В результате храм в кратчайшие сроки восстановили, и в среду, 21 июля, состоится его торжественное открытие.