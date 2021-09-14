На Урале пройдет биеннале современного искусства

В Екатеринбурге пройдет VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства, которая объединит более 50 художников из 23 стран — Франции, Бразилии, Германии, Турции, Румынии, Албании, Швеции, Израиля, Португалии и других. Об этом сообщает ТАСС.

Публичная программа начнется в четверг, 16 сентября, а основная часть биеннале продлится почти два месяца со 2 октября по 5 декабря.

К участию в мероприятии приглашены художники Мария Тереза Алвес, Мехтап Байду, Себастьян Баумгартен, Людвиг Хаугк и Роберт Липпок, Aйзит Бостан и другие. Они представят не только свое старые полотна, но и работы, созданные специально для показа на биеннале.

Ранее в сентябре стало известно, что с 17-го по 19 сентября пройдет фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск». Главная цель мероприятия — продвижение творчества современных сибирских художников. Разрабатывая концепцию, организаторы вдохновились Берлином, где уже на протяжении 20 лет проводится фестиваль «48 часов Нойкельн» (48 Stunden Neukölln), ежегодно собирающий около 75 тысяч зрителей.