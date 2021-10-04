Фестиваль «Камчатка рыбацкая» проведут на полуострове в октябре

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» будет проходить каждый год во вторую пятницу октября

Первый фестиваль «Камчатка рыбацкая» проведут на полуострове с 8 по 17 октября. В дальнейшем праздник для профессиональных рыбаков планируется проводить каждый год во вторую пятницу октября, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский, его слова приводит пресс-служба правительства Камчатского края.

В дни проведения фестиваля жителей региона пообещали порадовать деловыми, познавательными и развлекательными мероприятиями. В частности, 9 и 10 октября в камчатском выставочно-туристическом центре состоится ярмарка рыбной продукции. Кроме того, запланированы экскурсии на береговые перерабатывающие заводы для школьников, а также проведение конкурса на звание «Лучший по профессии в рыбной отрасли».

Глава ведомства рассказал, что дата начала фестиваля была выбрана не просто так: ровно 85 лет назад в этот день прошла первая промысловая экспедиция судов Базы активного лова из Петропавловска в район Олюторского залива. «8 октября 1936 года был совершен первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, ловивших в открытом море кошельками и дрифтерными сетями», — отметил министр, добавив, что мероприятие также приурочено к 125-летию зарождения промысла на Камчатке.

Ранее сообщалось, что в Калуге и Обнинске с 15 по 24 октября 2021 года при поддержке Фонда президентских пройдет III театральный фестиваль «Новые люди». Задача организаторов — познакомить зрителей с необычными форматами, существующими в современном театральном искусстве.