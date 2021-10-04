Краснодарские режиссеры победили на фестивале «Евразия.DOC»

Гран-при VI международного фестиваля документального кино «Евразия.DOC» получил фильм «Реанимация», снятый краснодарцами Станиславом Ставиновым и Андреем Тимощенко. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

В картине запечатлена хроника работы, а также личная драма парамедика, специализирующегося на экстренной помощи детям, получившим тяжелые травмы в труднодоступной местности. «Реанимация» была снята в 2019 году, это третья работа Ставинова и Тимощенко.

Как уточняется на сайте фестиваля, лауреатами конкурса также стали российские картины «Когда тает снег» Алексея Головкова, «Спасение в Космосе» Романа Новолокина и «Ржев. 500 дней в огне» Романа Гангана, а также белорусская лента «Боевой расчет 41-го» Александра Игначкова. Победителей объявили в Минске.

Фестиваль «Евразия.DOC» проводится в Смоленске и Минске с 2016 года.

Ранее в октябре были объявлены лауреаты XIV кинофестиваля «Золотой феникс». Гран-при присуждено фильму «Пальма» Александра Домогарова-младшего. Картина рассказывает об овчарке, брошенной в аэропорту хозяином и оставшейся его ждать.